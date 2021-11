Cuánto dura en la nevera la comida cocinada

Aunque la nevera es nuestro mejor aliado para alargar la vida de los alimentos, lo cierto es que hay algunos productos que no toleran bien el frío y están mejor fuera de ella .

Por contra, es necesario guardar el resto de alimentos en la nevera para asegurar la salud alimentaria . Ten en cuenta que, si no sabes cuándo vas a consumir los productos o preparaciones, lo mejor será que los congeles para que te aguanten más tiempo en perfectas condiciones.

Te contamos cuánto dura cada alimento en la nevera para que no pongas en riesgo tu salud.

Los pescados y mariscos frescos deberán cocinarse el mismo día o día siguiente de su compra. No obstante, lo mejor es congelarlos antes de cocinarlos para evitar riesgos como el anisakis. Una vez hayamos descongelado y cocinado el pescado y marisco, nos aguantará en la nevera entre tres y cuatro días .

Las verduras no tienden a conllevar tantos riesgos para la salud, no obstante, no es aconsejable consumirlas en mal estado para evitar problemas intestinales.