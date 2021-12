Diego García, el éxito es consecuencia del esfuerzo

Pescado es esa palabra con olor a mar, a días de infancia en el barrio pesquero de Marín o en el local de esta calle del distrito de la Ciudad Universitaria en cuyas vitrinas las escamas destellan los brillos de un fulgor estelar y la caligrafía de un cuento de invierno. Con el negocio del pescado, Diego García mantiene el compromiso de la cuarta generación dedicada a ello : “Para nosotros no ha sido difícil, es algo que llevamos innnato, aunque al final seamos, como dices, cuarta generación, en realidad somos segunda -con él, sus hermanas Marta (O'Pazo, El Pescador) y Paloma (Filandón)- porque el salto lo dio mi padre, que era la persona más inteligente que he conocido y nos transmitió esa especie de orgullo de querer seguir haciendo cosas que lleven tu sello. Cuando llegó el momento de empezar la modernización del negocio nos hizo involucrarnos mucho y así que desde hace más de 30 años hemos ido viendo toda la evolución, el impulso que le dio mi padre , sin él hubiera sido imposible llegar a donde estamos, pero también ahora mirando hacia atrás vemos en ese camino una parte que también hemos generado nosotros. No fue fácil, detrás de todo ello hay mucho trabajo y un esfuerzo enorme, piensa que mi padre empezó a trabajar a los 9 años e hizo crecer progresivamente la empresa, se murió en febrero del año pasado pero le ha dado tiempo a ver que su legado continuaba y que iba por buen camino. Ver nuestros nuevos proyectos le hubiera gustado mucho”.

Durante el período del estado de alarma Pescaderías Coruñesas tuvo que afrontar una situación de doble dirección: por un lado el abastecimiento de muchos hogares desde su tienda , incluso con su parte dedicada a la venta electrónica, y por otro el cierre de sus tres restaurantes: El Pescador, O Pazo y Filandón : “La pandemia nos ha enseñado muchas cosas que hasta entonces no nos habíamos planteado. Para nosotros tener el negocio diversificado ha sido fundamental, como bien dices el área “on line”, el servicio a domicilio y la pescadería nos han permitido mantener intactos los 110 empleos sin hacer ERTE . Es cierto que perdimos dinero, como es lógico, pero nos ha dado para poder convivir con ello y para aguantar a la gente que era lo que más me preocupaba. Muchas veces me he ido a dormir pensando en nuestros trabajadores y sus familias. Nuestra empresa está ahora en unos 400 empleados y puedo decirte que a todos aquellos que estuvieron en ERTE les completamos el sueldo hasta el cien por cien. Nuestra empresa conserva un carácter muy familiar y por eso para nosotros era muy importante realizar ese esfuerzo del que nos sentimos orgullosos. Ahora podemos decir que estamos en un momento en el que las cosas se empiezan a ver de otra manera”.

Cerca de la mesa en la que mantenemos esta conversación anda Abel Valverde enredado en los preparativos de la jornada, le asalto y a bocajarro le pido que me hable de Diego y de cómo se forjó su alianza: “Nos conocimos estando en plena pandemia, cuando yo ya veía que las cosas en Santceloni no iban por buen camino y tenía que replantearme mi futuro. No fue nuestro primer contacto porque recordaba haber hecho unos talleres de cocina con Santi Santamaría para Pescaderías Coruñesas. Con Diego y el proyecto que me contó fue muy fácil tomar la decisión, me enamoré de la idea, de este concepto de favorecer sinergias que entendí que iban muy a favor de mi estilo y me permitirían aportar mi bagaje a nivel de servicio. Dando este paso vuelvo a mi pasado, a formar parte de un grupo que se concibe como una gran familia, que vela por sus empleados, que están a la altura de las circunstancias cuando las condiciones son adversas. Con Diego te sientes parte de esa familia y me ha enseñado un proyecto en el que siento que podré crecer, me ha transmitido muy bien los valores que soportan a esta empresa: sencillez, humildad, trabajo, tradición sostenida”.