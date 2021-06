Domi Vélez, candidato al Oscar de la panadería: “Aunque gane, el pan se seguirá vendiendo en mi pueblo, Lebrija”

“No doy crédito. El dominio en panadería lo tienen capitales como Madrid y Barcelona. Cuesta mucho trabajo sacar la cabeza y más desde un pueblo ”, asegura a NIUS. De ahí, el orgullo de este panadero lebrijano que se crió entre cereales, harinas y leña. “Lo he vivido desde pequeño. Era el repartidor del pan el que me dejaba en el colegio por las mañanas”, nos explica.

No hay receta que se le resista a este maestro artesano. Ha conseguido elaborar el primer pan del que se tiene constancia, de hace 14.400 años, antes incluso de que apareciese la agricultura. “Es un pan ácimo, sin fermentación, que lleva cebada, monocum y papiro o harina de chufa”, nos revela. El resultado un pan al que ha bautizado, no podía ser de otra forma, como ‘Matusalem’ y que ha tenido enorme éxito en su panadería. “En mi caso, lo he fermentado porque el cliente no está acostumbrado a un producto ácimo y el sabor es espectacular”, asegura.