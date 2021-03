Florencio Sanchidrián, la diplomacia del ibérico

Los 7 sabores

El cerdo ibérico

Quiero ponerle en un brete y le pregunto si hubo alguna pieza que le impresionara, que recuerde de manera especial. No rehúye la respuesta: “Estar a la altura de un buen jamón ibérico no es fácil. Una vez en una cata en Palma me encontré con una pieza de la Dehesa de Extremadura que me pareció única, tanto que pedí disculpas al público porque había tantos quilates de bellota, de tanta calidad, que creí no estar a la altura. Me ganaba. Al igual que un buen toro puede evidenciar a un mal torero. Por eso te insisto que estar a la altura de un buen jamón no es fácil”. “También hace pocos días en tu tierra, en el Gran Hotel de A Toxa, me sorprendió un jabugo que era algo histórico. Cada loncha tenía la elegancia de un ballet, de un paso de bailarina”.