Por qué la fruta congelada se vende en trozos

Comprar las frutas congeladas es una opción práctica para que se conserven durante más tiempo sin perder sus propiedades nutricionales. ¿Te has percatado de que las frutas del supermercado las venden ya preparadas, cortadas y peladas? No precisamente porque la marca quiere hacerte la vida más fácil, sino porque con este método el producto mantiene intactos todos sus nutrientes y no necesita conservantes.