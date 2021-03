Anabel Arriezu y Juan Miguel Sola, en un lugar de Navarra...

Todo presente tiene un pasado, el de esta entrañable pareja comenzó cuando él tenía 18 años y ella 17 y desde entonces permanecen juntos, inseparables, más de 40 años. Ella es enfermera de profesión y él hijo de agricultores, que un día soñó con ser arquitecto y otro con ser cocinero y no ha sido ninguna de las dos cosas, pero las ha aunado en perfecta comunión en un mismo espacio. Continúa Juan Miguel: “Mi padre era agricultor, como su padre y su abuelo, yo empecé trabajando en la huerta hasta que me puse a vender elementos de arquitectura. No paraba en el ir y venir por Navarra adelante y me cansé de tanto coche y sobre todo de vivir tan alejado de la familia y fue entonces cuando se me ocurrió una locura: montar un restaurante en una vieja bodega de mi abuelo. Lié a mi buen amigo el arquitecto Patxi Mangado, que de entrada y nada más ver el espacio se sorprendió mucho. El local era muy viejo, casi impracticable, tanto que Patxi nos dijo: “Yo hago arquitectura, no milagros”, y así y todo hizo una obra maravillosa, conseguimos unos cuantos premios de diseño y arquitectura”.