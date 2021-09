Rueda inicia la temporada nocturna de la vendimia con maquinaria: "No hay mano de obra"

Respuesta: Del día a la noche hay un cambio muy brusco de temperatura por esta zona. Sobre todo ahora, que puede variar entre los 15 y 20 grados. Se cosecha de noche por esa cuestión, la temperatura, y por el sol. Así la uva se oxida menos y ganamos aromas más fresquitos . Además no contaminamos y ahorramos energía porque no hay que gastar tantos recursos en la refrigeración.

R. Es que no hay mano de obra suficiente. La gente no quiere vendimiar, no sé si es porque es un trabajo duro. Nosotros hemos tenido que adaptar viñedos para que pueda hacer su trabajo la vendimiadora.