Un vino español de D.O. Cariñena de 10 euros, recomendado por The Washington Post

El diario estadounidense The Washington Post ha recomendado a sus lectores un vino español económico. Se trata de un Gabarda Tempranillo-Garnacha de 2020 de la denominación de origen Cariñena , en la provincia de Zaragoza. Y lo mejor es que tiene un precio accesible: cuesta 10 euros la botella .

"Este jugoso vino tinto no tiene fecha de añada en la etiqueta, aunque el importador dice que es de 2020 . El color es cereza oscuro, la nariz sugiere cerezas y arándanos. Muestra una gran textura para un vino asequible, con un final sabroso y satisfactorio", explica McIntyre.

Además del vino español, The Washington Post ha recomendado otros como el Only You Brut espumoso sin alcohol; el Château Fontjoncouse Prestige Vieilles Vignes 2016; Le Grand Verre Domaine Prataviera Sauvignon Blanc 2020 y Le Marie Blanc de Lissart.