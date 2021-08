'Xacobeo', el restaurante más pequeño y efímero del mundo: una mesa, seis comensales, dos días

Los cuatro trabajarán mano a mano con Rafa Centeno en la propia península de Santa Marta y sus propuestas gastronómicas también se podrán disfrutar a domicilio gracias a su versión 'take away' y un acuerdo con la empresa Glovo. No es necesario ser asistente al festival, pues cualquier persona que se encuentre en Baiona o en los alrededores de la villa marinera podrá realizar su pedido.