20 años sin George Harrison, el 'tercer beatle' a la sombra de John Lennon y Paul McCartney

Harrison escribió su primera canción, Don't bother me durante un día de convalecencia en la cama, en 1963, para demostrar si era capaz de componer un tema, como él mismo dijo. A partir de ahí llegaron éxitos como I need you, Taxman, I me mine, Something o el archiconocido Here comes the sun. Fue el cantante de todas sus composiciones en su etapa con los Beatles.