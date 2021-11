Se cumplen 30 años desde que Freddie Mercury anunció que tenía SIDA horas antes de morir

“Como consecuencia de las grandes conjeturas aparecidas en la prensa en las dos últimas semanas, es mi deseo confirmar que me he hecho las pruebas de VIH y tengo sida. Creo que ha sido conveniente el mantener esta información en secreto para proteger la intimidad de los que me rodean”, comenzaba el comunicado de Freddie Mercury que leyó a la prensa Roxy Meade, agente publicitaria de Queen.

Con el último disco del grupo publicado en 1989 y llamado The Miracle, como si por su título la banda implorase que se produjera un milagro, el grupo ya no pudo presentarlo en una gira como acostumbraba Queen. Pero Freddie Mercury se negó a confirmar su problema hasta el último instante .

Su último videoclip sí lo grabó pocos meses antes de morir. Para salir ante la cámara en el tema These are days of our lifes, Mercury impuso que fuese grabado en blanco y negro para que disimulase mejor su palidez y delgadez. Y fueron necesarias muchas capas de maquillaje para ocultar las marcas que el sida estaba dejando en su piel.