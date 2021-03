De 7.000 a 90: los peregrinos del Camino de Santiago "casi desaparecen" al ritmo de la pandemia

''2021 Año Santo, decían. Pues nada que se le parezca''. La frase se escucha en plena zona histórica de Santiago de Compostela. La pandemia también ha tocado de lleno al Camino que aquí culmina. Por el momento no es posible hacer el Camino de Santiago si se procede desde fuera de Galicia . La Comunidad Autónoma continúa cerrada perimetralmente y como alternativa está la posibilidad de realizar los tramos correspondientes dentro del territorio gallego. Aunque las opciones son variadas (el Primitivo, el Francés, el del Norte, el Inglés, el de Invierno, el del Mar de Arousa, la Vía de la Plata, el Portugués o el que termina en Fisterra y Muxía) los datos demuestran que la actual situación tampoco hace atractivas ninguna de ellas.

El Año Santo más atípico que se recuerda

Un ejemplo lo encontramos en la montaña de Lugo. Pedrafita do Cebreiro, situada a 1300 metros, es la aldea con mayor altitud donde se sella el Camino de Santiago en Galicia. Paraje conocido por sus quesos o sus copiosas nevadas durante el invierno, la estampa que presenta a estas alturas nada tiene que ver con un año al uso. Ahora mismo, allí ven un peregrino cada cuatro días en el mejor de los casos. ''Si un año normal estaría todo lleno, imagínate un Año Santo'' así nos lo explica la dueña de uno de los establecimientos del lugar. Mesón Carolo dispone también de alojamiento y Maite Balboa cuenta que la ausencia de peregrinos les ha obligado a cerrar temporalmente: ''las reservas que teníamos las están anulando, como mínimo, hasta mayo. Eran reservas de irlandeses, americanos, alemanes… Vamos sobre la marcha, pero a bajo gas no vamos a abrir. Ya que no tienes beneficios, intentas tener el menor gasto posible. Contamos con ir día a día, sin expectativas de nada y sin fijarnos fechas de reapertura''.