La actriz Jennifer Lawrence, embarazada de su primer hijo

La ganadora de un Oscar por 'El lado bueno de las cosas' lleva casada desde 2019 con Maroney. Se conocieron a través de la mejor amiga de la actriz, Laura Simpson. A su boda asistieron celebrities como la cantante Adele e intérpretes como Emma Stone , que también ha tenido un bebé hace unos meses con el actor Dave McCarey ('The Saturday Night Live'). Además acudieron al enlace el cómico Amy Schumer y Kris Jenner.

Lawrence no suele compartir ningún detalle de su vida privada aunque no ha ocultado la buena noticia, como sí hicieron algunas compañeras suyas, por ejemplo Scarlett Johansson .

La noticia del primer embarazo de la intérprete coincide con el estreno del tráiler de 'Don't look up' ('No mires arriba), película de Netflix dirigida por Adam McKay en la que participan actores como Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Chris Evans o Meryl Streep. La cinta gira en torno a dos astrónomos, que descubren en pocos meses un meteorito que destruirá la Tierra. Desde ese momento, deberán realizar una enorme gira mediática para advertir a la humanidad del peligro que se avecina.