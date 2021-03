Adele llega a un acuerdo de divorcio: custodia compartida de su hijo y sin gastos de manutención

La cantante Adele no tendrá que pagar ningún tipo de manutención a su exmarido tras al acuerdo de divorcio que ha alcanzado con Simon Konecki . Según informa el portal TMZ, la pareja compartirá la custodia de su hijo Angelo , que ahora tiene 8 años, y ninguna de las partes tendrá que pagar nada a la otra en concepto de pensión .

Se pone así fin a un conflicto que arrancó con su separación en abril de 2019 y tras siete años de matrimonio . La cantante y su ya expareja se casaron en secreto y no hicieron público su enlace hasta 2017 . Sí que ha sido muy conocido todo su proceso de divorcio desde que la artista interpusiese una demanda en septiembre de 2019.

"Están comprometidos a criar juntos a su hijo con amor", dijo un representante de la cantante a The Associated Press cuando la ruptura de la pareja era un hecho. Parece que con el acuerdo de custodia compartida, y sin sangría económica para ninguno de los padres, las dos partes están cumpliendo su promesa.

En el último año, la autora de éxitos como Hello o Rolling in the Deep ha estado en boca de todos por su espectacular cambio de imagen con una pérdida de peso que ha sorprendido a cualquiera. Y aunque se le ha llegado a relacionar con el rapero Skepta, la cantante confirmó que estaba soltera y sin pareja.