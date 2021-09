Alanis Morissette reconoce que fue víctima de violación múltiple cuando era adolescente

En el documental, 'Jagged', que se estrenará en el festival de cine de Toronto, la artista reconoce que le llevó "años de terapia admitir incluso que había sido una víctima". "Siempre decía que estaba consintiendo y luego me recordaba que sólo tenía 15 años y no estaba dando mi consentimiento. Luego me di cuenta que fui víctima de violación a menores", asegura.