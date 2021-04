Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual a Nevenka Fernandez : "No me arrepiento de nada"

Desde que fue condenado por acoso sexual a Nevenka Fernandez en 2002, el exalcalde de Ponferrada (León), Ismael Álvarez, no había hablado en público del asunto. Ahora lo ha hecho para decir que considera "injusta" la sentencia que le declaró culpable, y que: "no pienso pedir perdón por algo que no hice".