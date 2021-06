Angelina Jolie y Brad Pitt, los últimos en sumarse a la custodia compartida

Aunque el magistrado ha sido muy criticado por el equipo legal de la actriz por no permitir testificar a los niños en la vista oral . Según la ley de California, los niños de 14 años o más pueden declarar una preferencia de custodia. Se especula, que el mayor de todos, Maddox, de 19 años, sí llegó a hacerlo y no dejó en muy buen lugar a Pitt.

De hecho, los abogados de la estrella de Hollywood han dejado entrever, según informa 'The New York Post', que tratarán de revertir la medida por cauces legales, ya que opinan que el magistrado no ha sido lo suficientemente imparcial.