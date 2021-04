Benedicto XVI cumple 94 años, ocho como papa y los mismos como emérito

Además de su lengua materna, la alemana, Benedicto XVI habla italiano, latín, francés e inglés. Como cardenal, Ratzinger era conocido como 'guardián de la fe' por su condición de Prefecto para esta Congregación. "Hasta cierto punto, le dije a Dios: por favor, no me hagas esto... Evidentemente, Él no me escuchó", confesó tras su elección como pontífice.