Blas Cantó critica al ministro Uribes por pedir vacunas para la selección española de fútbol y no a Eurovisión

El cantante Blas Cantó ha cargado contra el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes , por solicitar al ministerio de Sanidad la vacunación a todos los miembros de la selección de fútbol para la Eurocopa mientras que no hizo ningún gesto para la delegación española que viajó a Eurovisión el pasado mes de mayo.

Blas Cantó se suma a las críticas de gran parte de la sociedad por adelantar la vacuna a los jugadores ya que consideran que no deberían ser prioritarios en el calendario cuando hay otros grupos vulnerables, como enfermos crónicos, que todavía no han recibido el pinchazo.

"A nosotros no nos vacunó nadie en una competición internacional. Ministerio de CULTURA Y DEPORTE. De nada", ha escrito el cantante en su cuenta de Twitter, dejando en evidencia el trato de favor que se está dando a los futbolistas frente a la delegación española en Eurovisión.

La vacunación de los futbolistas

Los jugadores de la selección española iban a recibir este miércoles la vacuna contra la covid "si los expertos no tienen inconveniente", matizó Uribes.

El ministerio de Sanidad Carolina Darias había dejado la decisión en manos de la Comisión de Salud, un órgano compuesto por los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas; pero los técnicos han preferido no pronunciarse sobre un asunto que, consideran, no entra dentro de la estrategia de vacunación, por lo que no es de su competencia.