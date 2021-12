Britney Spears no está lista para volver a cantar: "Tengo miedo de la gente y de la industria musical"

Tras 13 años de tutela, Britney Spears ha vuelto a tomar las riendas de su vida . Pero, de momento, no está lista para volver a cantar, según ha revelado en sus redes sociales.

Pero aunque su situación personal ha mejorado mucho, la cantante no se plantea regresar al mundo de la música . Dice no estar preparada. En un extenso comunicado, Britney Spears ha explicado los motivos por los que sigue alejada de la industria:

"Durante 13 años pedí componer nuevas canciones y remezclas de mis viejos temas y siempre me decían que no. Era una trampa para hacerme fracasar, pero sabía exactamente lo que quería para mis seguidores y no tenía sentido que programas de televisión mostraran mi música con remixes", ha dicho la cantante.