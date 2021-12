Britney Spears, primer cumpleaños 'libre'

Una tutela que la propia artista llegó a condenar de “abusiva” y “absurda” , un “secuestro” en el que no tenía libertad para hablar con la prensa, dar entrevistas, casarse o formar una familia.

Afortunadamente, esta pesadilla se desvaneció el pasado 30 de septiembre cuando el tribunal de Los Ángeles devolvió la custodia a la cantante y con ello, las riendas de su vida y su patrimonio, valorado en 60 millones de dólares . Uno de los episodios más controvertidos del mundo de la música terminaba con una declaración de la intérprete de Baby One More Time: “es el día más feliz de mi vida”.

El hecho de que Britney Spears sea conocida como la princesa del pop no es una coincidencia. Su álbum debut cuando tenía tan solo 16 años, Baby One More Time, se posicionó como el disco más vendido de todos los tiempos de una solista adolescente. Del mismo modo, el videoclip de su primer sencillo vestida de colegiala creó un imaginario en la escena pop que se mantiene hasta nuestros días. En toda su carrera, la cantante ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo.