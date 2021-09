La cantante Aitana, ex de 'OT', criticada en redes por promocionar un menú hipercalórico de McDonald's

“Soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones”, respondía a la revista Esquire. Unas declaraciones que no gustaron a algunos de sus seguidores, por lo que la artista y ex de Operación Triunfo se vio obligada a explicarlas.