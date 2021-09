El cantante R. Kelly condenado por abuso de menores, tráfico sexual y crimen organizado

Los miembros del jurado de la corte federal de Brooklyn fallaron contra Kelly, que ahora tiene 54 años, por los nueve cargos a los que se enfrentaba, y que ha alargado el juicio hasta las cinco semanas y media. El cantante no levantó la mirada mientras se leía el veredicto. Pero varias mujeres que esperaban en los juzgados no pudieron contener las lágrimas de alegría al escuchar el veredicto.

El testimonio en el juicio de los 45 testigos retrató, a menudo con detalles gráficos, el lado oscuro de un cantante con una carrera musical de 30 años, que llegó a ganar un Grammy en 1996 por el tema I Believe I Can Fly.

Varias testigos declararon que Kelly infundía miedo si sus víctimas no satisfacían todas sus necesidades, sexuales o de cualquier tipo. El jurado tuvo que escuchar en el juicio cómo Kelly obligaba a las víctimas a seguir las "reglas de Rob", incluso que lo llamaban "papá", que llegaba incluso a conceder permiso o no para comer o ir al baño. Por su parte Kelly no testificó en su defensa, aunque siempre ha negado los cargos de abuso.