La cantante Raquel del Rosario rescata a puñetazos a su hijo de 5 años del ataque de un puma

"Mi corazón se rompió por completo cuando le vi salir de la cirugía. Toda la fuerza que aquella mañana me había invadido se esfumó dejándome completamente indefensa ante un dolor que desconocía por completo. Me invadió el miedo ", recordaba la cantante.

Tras el incidente, la prensa se trasladó al domicilio de la cantante y la familia recibió gestos de solidaridad por parte de todos los vecinos. A pesar del incidente, el puma aún no se había marchado de su jardín, seguía agazapado a pesar de haber pasado varias horas. Siguiendo la ley de California, las autoridades se vieron obligados a sacrificar al animal. "Nos hubiese gustado y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros", aseguraba Raquel.