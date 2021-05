Carlota Casiraghi sigue los pasos de su tía y se estrena cantando en el desfile de Chanel

La hija de Carolina de Mónaco es embajadora de la maison francesa y se subió al escenario a cantar con el músico Sèbastien Tellier

Su tía Estefanía de Mónaco también tuvo una breve carrera musical en su juventud, llegando a cantar con Michael Jackson

No es raro a Carlota Casiraghi en un desfile de Chanel, como embajadora de la marca que es desde finales del pasado año. Sin embargo, en la última pasarela de la firma de lujo francesa los asistentes también pudieron ver una faceta más artística: su debut como cantante.

Chanel y un piano

Se trataba de la presentación de la 'colección crucero' 2021-2022 de la maison, inspirada en el artista Jean Cocteau. Entre look y look, la hija de Carolina de Mónaco se subió al escenario junto al músico Sèbastien Tellier al piano y, micrófono en mano, sorprendió a todos los presentes al animarse a cantar. También hubo actuaciones de Vanessa Paradis, Juliette Armanet y Angèle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CHANEL (@chanelofficial)

La joven también decidió emular a una estrella del rock con su estilismo, en el que la prenda protagonista fue la chaqueta brillante, de lentejuelas negras. Combinado con un sencillo top oscuro y vaqueros entallados grises y coronado por una melena natural con ondas.

Estefanía de Mónaco, la pionera

Pero, Carlota Casiraghi no es la primera Grimaldi en probar suerte en el mundo de la canción. Su tía, Estefanía de Mónaco, también tuvo una breve carrera musical en su juventud. La hija de Raniero de Mónaco y Grace Kelly lanzó su primer disco, 'Besoin' ('Necesidad'), en 1985. El primer sencillo, Ouragan ('Huracán') –que versionó al inglés-, vendió más de cinco millones de copias. El segundo tema 'One love to give' ('Un amor para dar'), también alcanzó los primeros puestos de las listas internacionales. Estefanía no contaba con el beneplácito de su familia, pero encontró el apoyo del público, especialmente en Francia.

Con el éxito de su primer álbum, firmó un contrato discográfico con Sony para grabar un segundo disco 'Stephanie', para lo que se trasladó a Estados Unidos. En su tiempo en Los Ángeles, Michael Jackson recurrió a la voz de la princesa monegasca para grabar el tema 'In the closet' ('En el armario'). Aunque en su momento no trascendió que se trataba de ella -el Rey del Pop lo revelaría en 1993-. Con la llegada a su vida del guardaespaldas Daniel Ducruet, la hija de Grace Kelly abandonó el mundo de la canción por amor. Su último guiño a su etapa como cantante fue en 2016, cuando lanzó un tema para recaudar fondos en la lucha contra el sida para Fight AIDS Mónaco.

Ahora, además de Carlota Casiraghi, Jazmín Grimaldi, la hija que el príncipe Alberto tuvo con Tamara Rotolo -con la que no se casó-, también se ha lanzado a componer, junto a su novio el músico Ian Mellencamp. Hace unos meses el single 'One day at a time' ('Día a día'). Para promocionarlo, la pareja posaba en una portada y en una sesión de fotos en claro homenaje a Grace Kelly.