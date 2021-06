La chaqueta del "amor" de Jill Biden pone en evidencia a Melania Trump

Desde el ascenso a la presidencia de Joe Biden, no han faltado las comparaciones entre él y su antecesor Donald Trump. Tampoco entre las dos primeras damas, Melania Trump y Jill Biden . Pero el último debate en redes no se ha desatado por las políticas de sus maridos o sus propias acciones, sino por una prenda, una chaqueta .

La chaqueta de Melania, de Zara, de color kaki, tenía en su espalda un mensaje escrito con grandes letras blancas, simulando brochazos de pintura, en el que se podía leer "I really don’t care. Do u?" ("La verdad es que no me importa. ¿A ti?"). Un mensaje que, dado el contexto en el que la llevó, fue malinterpretado por muchas personas.