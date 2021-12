CBS despide a Chris Noth tras las acusaciones de violación contra el protagonista de 'Sexo en Nueva York'

Sus compañeras de la serie se han solidarizado con las víctimas de las presuntas violaciones

La CBS ha anunciado que el actor dejará de pertenecer al elenco de la serie 'The Equalizer' con "efecto inmediato"

Noth niega rotundamente todas las acusaciones: "Es una línea que jamás crucé"

Chris Noth, el actor de 'Sexo en Nueva York' y su secuela 'And just like that', sigue perdiendo contratos a raíz de las acusaciones de agresión sexual, maltrato y amenazas de tres mujeres.

Primero ha sido la marca de bicicletas la que decidió romper con Noth y retirar el anuncio que había protagonizado el actor tras el estreno de 'And just like that'. Ahora se ha sumado la CBS anunciando que el intérprete dejará de pertenecer al elenco de la serie 'The Equalizer' con "efecto inmediato". North interpretaba a un exdirector de la CIA.

Sus compañeras de 'Sexo en Nueva York' se solidarizan con las víctimas

Sus compañeras de 'Sexo en Nueva York' también han alzado la voz solidarizándose con las víctimas. Cynthia Nixon, actriz que da vida a Miranda en la serie, ha compartido una declaración en un story de Instagram firmada por ella, Sarah Jessica Parker (Carrie) y Krisint Davis (Charlotte): "Nos entristece profundamente escuchar las acusaciones contra North. Apoyamos a las mujeres que han hablado y han compartido sus dolorosas experiencias. Sabemos que debe de ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por ello", han explicado.

Noth lo niega todo

Noth ha negado, en unas declaraciones a The Hollywood Reporter, todas las acusaciones de violación que se remontan a 2004 y 2015 calificando las denuncias como "categóricamente falsas". "Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días. No significa no. Es una línea que jamás crucé", dijo. El actor asegura que los encuentros fueron "consensuados" y se pregunta por qué están saliendo ahora estas denuncias.

Las víctimas