Cristóbal, el ‘influencer’ de la limpieza de Málaga: "Me pongo delante de la cámara y lo que salga"

Hace 21 años que Cristóbal Muriano trabaja en Limasam, la empresa municipal de limpieza de Málaga . Cada día, recorre la ciudad baldeando y desinfectando los entornos de comercios, farmacias y residencias. “Aunque cada vez hay más conciencia, vemos de todo en el suelo. Las mascarillas están en cualquier rincón y he visto cómo tiraban cáscaras de pipas en el tramo de calle donde estaba limpiando en ese momento”, reconoce a NIUS.

Muchas de estas quejas las ha recogido en vídeos que publica en sus redes sociales. “Cuando salgas de la tienda, no hace falta que dejes los guantes de plástico en la acera . Se meten en el coche, se tiran a la papelera o te los comes”, decía Cristóbal, indignado, mientras enseñaba el suelo cubierto de guantes en el entorno de un comercio.

Ahora, es la propia empresa la que tira de este trabajador ‘influencer’ para sus campañas de información y concienciación ciudadana , a través de las redes sociales. Los vídeos explicativos de Cristóbal, en plena faena, están teniendo muy buena aceptación. “Estoy abrumado. No esperaba esta repercusión” asegura. Lo hace para ayudar a la empresa a concienciar y, de paso, dar rienda suelta a otra de sus grandes pasiones: su carrera en arte dramático . “No era mi propósito pero si mis conocimientos me sirven para eso, encantado de la vida”, apunta.

De momento, son tres los vídeos protagonizados por este ‘influencer’ de la limpieza que se pueden ver en las redes sociales de la empresa. El primero sobre la obligatoriedad de tirar la basura entre las nueve y las once de la noche; el segundo, sobre los trabajos de desinfección en los contenedores; y un tercero, sobre reciclaje. Además ya trabajan en otros nuevos, de cara a la temporada de verano. “La clave es ser yo mismo. Me pongo delante de la cámara y lo que me salga sobre la marcha. Llevo más de 20 años en este trabajo”, asegura.