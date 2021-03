Elizabeth Taylor: décimo aniversario de su muerte

Los inicios de Elizabeth Taylor

Su primera experiencia en la gran pantalla fue con tan solo 9 años en la película There’s One Born Every Minute (1942).

Películas destacadas de su trayectoria

Además de su incursión en el cine, que terminó en el año 2001 con la película These Old Broads, también participó en telenovelas como General Hospital, The Nanny o All My Children.