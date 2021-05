Demi Lovato anuncia que se identifica con el género no binario: "Me permite ser una persona más auténtica"

La cantante Demi Lovato ha anunciado a través de sus redes sociales que se identifica con el género no binario, referido a aquellas personas que no se sienten ni hombre ni mujer, sino que pertenecen a otro tercer género o a ninguno .

"Hoy es un día en el que estoy muy feliz de compartir más de mi vida con todos ustedes. Me enorgullece hacerles saber que me identifico como no binario y que oficialmente cambiaré mis pronombres en el futuro", explica en su cuenta de Twitter.