Demi Lovato se suma al movimiento 'MeToo' y confiesa que fue violada cuando trabajaba para Disney

"Me castigué durante años, creí que yo era la culpable"

"Me castigué durante años, que es también la razón por la que me costó mucho aceptar el hecho de que fue una violación", explica. "Dije, 'oye, esto no irá más lejos. Soy virgen y no quiero perder mi virginidad de esta manera'. Y eso no les importó, lo hicieron de todos modos. Lo interioricé y me dije a mí misma que era mi culpa porque todavía estaba en la habitación con él", declaró la cantante.