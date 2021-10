Dulceida y Alba Paul confirman su separación definitiva: "Han sido meses muy duros"

La pareja de 'influencers' decidió darse un tiempo en verano aunque no explicaron los motivos de su separación

"Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño", ha escrito Alba en sus redes sociales

Aida Domènech dejó las redes sociales tras la ruptura y el fallecimiento de su abuela para priorizar su "salud mental"

Hace tres meses anunciaron su separación temporal pero no ha sido hasta ahora cuando Aida Domènech - más conocida como Dulceida- y Alba Paul han confirmado su ruptura definitiva. La pareja de influencers ha decidido poner fin a su relación de siete años y lo ha querido hacer público a través de sus redes sociales, sin explicar el motivo de la separación.

"Posiblemente esto es lo que más me ha costado escribir en mi vida", ha empezado diciendo Dulceida a sus casi tres millones de seguidores, junto a una emotiva fotografía de ambas en la playa.

"Alba y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Han sido unos meses muy duros, tristes, de conversaciones infinitas y la decisión más difícil que hemos tomado nunca. Pero nos queremos bien, nos queremos fuertes, nos queremos estables y nos queremos felices. Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continua en nosotras y siempre lo hará", ha escrito la influencer.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Dulceida, ha explicado, se sentía en la obligación de compartir la decisión con todos sus seguidores, a los que ha dado las gracias "por acompañarnos siempre y por querernos bien": "Hemos compartido nuestra historia con vosotros desde el principio, la historia de amor más bonita que conozco, un amor tan real, tan de verdad, de película. Un amor que me ha cambiado la vida, con el que he crecido y aprendido y he sido la persona más feliz del planeta. Un amor que ha traspasado fronteras y ha dado fuerza a muchos".

"Ahora vamos a cuidar de nosotras mismas, a volar por separado, pero viéndonos de cerca siempre", ha añadido, para finalizar el comunicado dirigiéndose a Alba: "Gracias por todo lo que me has dado y lo que me has hecho sentir, por hacerme mejor persona, por ser mi equilibrio y por estos 7 años de hacer muchos de mis sueños realidad. Siempre serás mi cacaolat por las mañanas".

Alba: "Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño"

Por su parte, Alba también ha querido compartir la noticia con sus seguidores y, al igual que Dulceida, lo ha hecho junto a una fotografía cariñosa de ambas y con un mensaje respetuoso a la que ha sido su pareja durante siete años. "La gente que me conoce de verdad, sabe lo difícil que es, para mí, hacer esto. Puedo mostrar todas mis emociones, pero las tristes, las que duelen, las guardo para mí y para los míos", ha comenzado diciendo.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Alba Paul Ferrer (@albapaulfe)

"Realmente puedo decir que es de las situaciones más difíciles que he tenido que vivir, lo hemos pasado muy mal, hemos intentado luchar, pero a veces no es suficiente y hay que saber hasta donde uno puede llegar y dejar que cada cual siga su camino. Este amor ha sido de verdad, para mí el más bonito, de película. Duele mucho pensar que acaba, pero hay que dejar volar cuando te das cuenta que no se puede más. Se trata de saber querer bien, de apartarse a tiempo antes de hacer daño", ha dicho.



"Realmente escribo esto, porque nos habéis acompañado siempre y lo mínimo que podemos hacer, es deciros que este capítulo se acaba aquí, con dolor pero queriéndonos de la mejor manera", ha escrito la influencer, que ha finalizado el texto con unas palabras del escritor Roy Galán "que no pueden definir mejor mis sentimientos" y agradeciendo a su expareja "todos estos años".

Dulceida: "Necesito parar por mi salud mental"

Dulceida pasa por uno de los peores momentos de su vida. A la crisis y ruptura con su pareja se le unió en verano el fallecimiento de su abuela, un pilar muy importante en su vida, lo que provocó que la influencer abandonase las redes sociales por un tiempo: "A veces, no puedes con todo y hay que parar, pedir ayuda y priorizar tu salud mental".

View this post on Instagram Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida)

Domènech explicó que dejaba por un tiempo las redes porque necesitaba construirse, abrazarse y cuidarse para volver a ser quien era: "Me siento perdida y necesito encontrar el camino para recuperar mi alegría y volver a reconocerme, volver a ser yo y volver a quererme".