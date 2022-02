Emma Thompson: "A las mujeres nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestro cuerpo"

La actriz británica Emma Thompson ha convertido la presentación de su película " Good luck to you, Leo Grande" en la Berlinale alemana, en todo un alegato viral contra la dictadura de la belleza femenina.

"Si estoy frente a un espejo, me muevo, me pongo algo, me pongo de lado... hago algo. No puedo estar así porque si lo hago es horrible y ese es el problema: nos han lavado el cerebro para que odiemos nuestro cuerpo toda la vida. Eso es un hecho. Todo nos recuerda lo imperfectas que somos", ha lamentado durante su encuentro con la prensa.