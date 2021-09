Encuentran sana y salva a Tanya Fear, actriz de la serie 'Doctor Who', tras llevar varios días desaparecida

El pasado 9 de septiembre, la familia de Tanya Fear, actriz de la serie de ciencia ficción 'Doctor Who', denunció su desaparición en Los Angeles . 5 días después han anunciado que ha regresado sana y salva.

Tras su aparición, su familia y amigos no han querido entrar en más detalles, sólo han anunciado que se encuentra bien y que no había indicios de ningún crimen. "Estamos muy agracedicos a toda la gente que ayudó a encontrarla. No podríamos habelo hecho sin vosotros", agradece su familia en un comunicado.