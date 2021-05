Famosos con esclerosis múltiple

Selma Blair

En 2018 la intérprete de Hellboy, Una rubia muy legal y Crueles Intenciones fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Sorprendió al mundo con un comunicado profundamente honesto a través de sus redes sociales: "Estoy discapacitada. Me caigo a veces. Dejo caer cosas. Mi memoria se nubla. Y mi lado izquierdo está pidiendo indicaciones a un GPS estropeado. Pero estamos en ello. Y me río, y no sé exactamente qué haré, pero lo haré lo mejor que pueda".