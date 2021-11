Los fans de Celine Dion, preocupados por su estado de salud tras cancelar su gira y no volver a dar señales

Hace apenas un mes la cantante Céline Dion anunciaba en sus redes sociales que cancelaba su gira Courage World Tour por problemas de salud . Desde entonces ha publicado dos posts en su cuenta de Instagram con imágenes suyas del pasado, pero no ha vuelto a informar a sus seguidores sobre su evolución .

"Estoy desolada por esto. Mi equipo y yo hemos estado trabajando en nuestro nuevo programa durante los últimos ocho meses y no poder hacerlo este mes de noviembre me entristece mucho", anunciaba la cantante. Los conciertos, que se iban a celebrar en el Resorts World Theatre, estaban previstos que se celebraran del 5 al 20 de noviembre de 2021 y del 19 de enero al 5 de febrero de 2022. Pero no podrá ser: "Lamento especialmente decepcionar a todos los fans que han estado haciendo planes para venir a Las Vegas. Ahora, tengo que concentrarme en mejorar… quiero superar esto tan pronto como pueda", escribía la artista.