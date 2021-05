Mary Austin, la eterna novia y heredera de Freddie Mercury

Cómo surgió su historia de amor

Gran parte de la historia de Mercury y Austin se puede conocer a través del documental ' Freddie Mercury: The Untold Story' (en español 'Freddie Mercury: la historia jamás contada'). La cinta de casi dos horas relata cómo Freddie y el guitarrista Brian May eran habituales de la boutique londinense Biba , conocida como epicentro de la moda 'underground' y por la belleza de sus dependientas. Una de ellas era Mary Austin -la directora de Vogue USA, Anna Wintour, fue otra de sus empleadas en su juventud-.

Brian, que la conoció en un concierto y salió en un par de citas con ella, fue quién se la presentó a Freddie. En el documental, mientras rememora los primeros encuentros, Mary sonríe: "Me cortejó durante cinco o seis meses y luego me pidió salir".

A partir de ahí saltó la chispa y, a los pocos meses, se fueron a vivir juntos. Convivieron como pareja durante seis años, aunque nunca se casaron. A ojos de todo el mundo, eran la expresión "del amor verdadero". Mercury reveló a Austin que era gay en 1976 , aunque ella reconoció había notado un comportamiento extraño en él durante los dos últimos años. "Sabía que no estaba siendo sincero consigo mismo, que estaba incómodo", comenta en el documental. Ella no lo supo en su momento, pero tenía un affair con un directivo de Elektra Records.

Mercury empezó salir con hombres. De forma más esporádica pero también en relaciones en toda regla, como con Jim Hutton, con el que estuvo desde 1985 hasta su muerte. Pero a Mary se referiría siempre como “mi esposa" . "Sí, para mí es como un matrimonio. Para otros, la palabra es solo eso, una palabra. Nosotros creemos el uno en el otro", se oye en un extracto con declaraciones del vocalista en 'The Untold Story'.

Mary Austin, la heredera de la fortuna de Freddie Mercury

Pero a esto hay que sumar los derechos de autor del catálogo musical de 'Queen' y de sus conciertos actuales, además del musical 'We Will Rock You'. Esto suponen millones de ingresos anuales para los integrantes de la banda que siguen vivos… y para Mary.