La 'triunfita' Gisela participa en el ensayo clínico de una vacuna contra el coronavirus

La triunfita desvela que la idea surgió porque "en mi centro de salud, en una visita rutinaria, me dijeron que estaba haciendo el ensayo con una nueva vacuna y que yo entraba en el perfil que necesitaban". Confesando que "al principio me dio un poco de miedo", Gisela señala que "me tranquilizaron y me dijeron que tenía bastante seguridad. Después de darle vueltas, me decidí a participar porque es importante que todos aportemos nuestro granito de arena".