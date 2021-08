El atleta vigués Gonzalo Basconcelo revela su problema con el alcohol: ''Cuando empezaba a beber no tenía freno''

El deportista gallego, de 27 años, ha solicitado ayuda y está acudiendo a terapia

En un hilo de Twitter relata, fuerte y motivado, el paso que acaba de dar

NIUS ha hablado con él: ''Cuidado, no hay que beber todos los días para ser alcohólico''

''Soy alcohólico, sin más. Llevo bebiendo desde los 20 años''. Con esta franqueza empieza nuestra conversación con el atleta vigués Gonzalo Basconcelo, considerado uno de los reyes del atletismo popular en Galicia.

Desde hace 10 días no prueba gota de alcohol y el deportista de 27 años ha relatado a NIUS qué le llevó a hacer pública su situación tras el paso más difícil: reconocer que tenía un problema con la bebida.

''El domingo pasado me despertaba después de una noche más en mi vida en la que el descontrol había sido el protagonista''. Así empieza el hilo de Twitter con el que los conocidos del joven se enteraban de su adicción: ''Elegí la red social en la que menos seguidores tenía para que lo supiese la gente de mi alrededor''. Basconcelo no contaba con la repercusión de su mensaje, pero la agradece: ''Me viene bien la presión social porque cuanto más se espera de mí, más cumplo. Me lo tomo como un reto personal''.

Empezó en el atletismo con 15 años, y lleva más de una década siendo mediofondistas del Real Club Celta de Atletismo, equipo con el que llegó a competir en la Primera División de la disciplina. Su presencia es habitual en las carreras populares de la comarca de Vigo, y es difícil no verlo dejándose la piel en las distancias cortas sobre el asfalto.

Referente en el atletismo gallego

Su punto fuerte, reconoce Basconcelo, el 3.000 metros obstáculos: ''Fui medallista nacional, campeón de España, campeón de Europa juvenil, número 11 del mundo...''. No hay duda de que su palmarés continuará ampliándose pronto, pero lo cierto es que desde hace dos años ya no entrena con continuidad ni compite al mismo nivel que lo hacía: ''No es que notase bajada de rendimiento, pero me lesionaba continuamente haciendo muy poquita cosa. Este año llevo tres roturas de sóleo y una conjunción de factores me fue apartando'', explica.

Asegura el joven que el domingo al que hace referencia perdió algo más que el control: ''empezaba a perder a la gente que me importaba'', cuenta en la red social. Consciente de su problema, 24 horas después decidió solicitar ayuda: ''Cuando llegué al grupo me di realmente cuenta de lo que me pasaba. Yo bebía lo que fuera: copas, cervezas... De la primera reunión salí entre triste y concienciado. Llegué de rebote pero voy a seguir sin duda'', relata a NIUS entusiasmado.

Empezaba con una cerveza sin más un martes, y no paraba

''Tenemos muy normalizado quedar con los colegas y beber cervezas y copas antes que un refresco''. Es una idea en la que Gonzalo insiste mucho. Matiza a NIUS que mucha gente puede no considerarlo un problema por lo ''asentado que puede estar el hecho de salir todos los fines de semana y acabar emborrachándose''. Por este motivo, el deportista es muy claro: ''Alcohólico no es una persona que está con un litro en un parque todo el día. Mi problema era empezar a beber. Iba un martes a tomar unas cañas sin más, y no tenía freno''. Y no saber parar, añade, ''es un síntoma''.

El ''rey de las carreras populares''

El celeste de su camiseta es un color que Basconcelo defiende también animando bombo en mano al Real Club Celta de Vigo desde las gradas del estadio de Balaídos. Este apasionado del deporte invierte los papeles en el nuevo reto que acaba de empezar: ''Esto solo puede ir a mejor y, quien sabe, a lo mejor puedo recibir algún grito de ánimo desde una grada''.

Gonzalo se considera una persona abierta, extrovertida, que rinde en su trabajo y sin problemas en su entorno, ''pero tenía un problema''. Ahora, aunque es muy pronto, no tiene ganas de beber: ''Entre el subidón de empezar, imaginarme bien en un futuro y tener a los míos contentos ya lo es todo''. Pero es consciente de que puede haber días de bajón: ''Llevo 10 días, no sé lo que va a pasar dentro de un mes, pero ahora mismo estoy motivado''.

''Estoy motivado y me siento fuerte'', asegura Basconcelo

Cuenta sin tapujos lo que para él es ''el reto más grande al que se ha enfrentado nunca'', aunque su objetivo asegura que no es ni bajar el consumo, ni controlarse ni aprender a beber: ''''Alguien con mi problema no puede hacer eso, así que mi objetivo no es otro que eliminarlo'', detalla el joven.

Gonzalo agradece también en la red social el apoyo de su grupo de amigos: ''Sin ellos sería imposible'', dice sin poder explicar con palabras lo que siente hacia los que siempre lo acompañan: ''no se han ido de mi lado a pesar de la cantidad de veces que la he liado y he pedido perdón por cosas que ni recordaba''.

El hilo virtual en el que explica su problema, Gonzalo lo despide celebrando su primera semana sin gota de alcohol con una de las cosas que mejor sabe hacer: ''He salido a correr un rato. Desde el 22 de julio que no lo hacía... ''