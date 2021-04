Francis, el joven peluquero sin dedos que ha abierto su propia peluquería en Almería

La historia de Francis es la de un joven de 20 años que lucha por su vocación: la de barbero. Hace un mes, abría su propio negocio en la localidad almeriense de Balerma. Nada fuera de lo común si no fuera porque este emprendedor ha perdido, recientemente, todos los dedos de su mano izquierda. Precisamente, la que utilizaba para trabajar porque Francis es zurdo .

“Fue muy duro. Una locura. Todos lo pasamos muy mal”, reconoce a NIUS. Fue en julio de 2020. Un petardo le explotó en la mano, dejándolo sin ni siquiera muñones en los dedos. Durante dos meses y medio, tuvo que permanecer ingresado. Y lejos de venirse abajo, desde la habitación del hospital, este joven se dedicó a practicar con la mano derecha para no tener que renunciar a su profesión. “Es lo que me da la felicidad, solo pensaba en cómo poder seguir con mi sueño”, nos cuenta.

A la primera semana, ya hacía caligrafía. “Le compramos todos los cuadernos Rubio que había y no dejó ni uno”, nos explica orgullosa su madre, María. Poco después, cambiaba el lápiz por las tijeras y hacía su primer corte de pelo con la mano sana, la derecha. Fue su padre el que se atrevió, en el propio baño de la habitación del hospital. "Me sentía raro, pero quedó bien", recuerda Francis.

Y así, cuando le daban el alta, dos meses y medio después, ya dominaba el corte de pelo con la derecha. “Hasta los médicos están impresionados. No solo por la lesión que ha sido de las más graves que han visto, sino por su recuperación”, asegura su madre.

El que llega a su barbería y se pone en sus manos ni siquiera se da cuenta de que le falta una. "Mis clientes de siempre dicen que lo hago mejor que antes", se ríe. Todo un ejemplo de superación y constancia. En el futuro, le gustaría tener una mano biónica pero los 60.000 euros que cuesta, están aún lejos de su alcance. Los que lo ven trabajar aseguran que no le hace falta. Es lo que tiene tener un don que no está en sus manos, si no en su cabeza.