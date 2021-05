Un informe denuncia que el periodista que entrevistó a Lady Di engañó a su entorno para lograr la exclusiva

Presentó facturas falsas de pagos para espiar a Lady Di

La BBC inició una investigación después de que el hermano de Diana, Charles Spencer, acusara al periodista de utilizar documentos falsificados para persuadirlo de que le presentara a la princesa. Bashir enseñó a Spencer extractos falsos de cuentas bancarias para demostrarle que la familia real hacía pagos para espiar a Lady Di y que, además, su teléfono estaba siendo intervenido, según publica el diario The Telegraph .

Las disculpas de la BBC

Según los resultados de la investigación, la BBC "no cumplió los estándares de integridad y transparencia que son su sello de identidad". El director general de la cadena, Tim Davie, ha reconocido que "el proceso para lograr la entrevista estuvo muy lejos de lo que el publico tiene derecho a esperarse", razón por la cual ha pedido perdón.

"Aunque la BBC no puede volver atrás después de un cuarto de siglo, podemos pedir un perdón completo e incondicional", ha dicho Davie, que ha lamentado no solo las circunstancias en sí de la entrevista, sino que la cadena no hubiese intentado "llegar al fondo de lo que ocurrió" mucho antes.