Andrés, el joven alicantino que ha construido su propia cueva con electricidad, internet y calefacción

Con el paso de los meses, el agujero en la tierra era cada vez más profundo y tras la visita de un amigo, impresionado con lo que estaba haciendo, comenzó a rondarle por la cabeza la idea de construir su propia cueva . “Eso fue hace dos años y medio. Fue entonces cuando me puse en serio y empecé a darle forma”, explica.

Tras hacer una escalera que descendía varios metros sobre el nivel del suelo, Andrés siguió horadando la tierra hacia un lateral para hacer la primera habitación . “La cueva ha ido surgiendo entre lo que me permitía la tierra y mi propia imaginación”, cuenta.

Con mucho ingenio, diseño un sistema de poleas y colocó en el interior unos railes por los que arrastrar con un monopatín la tierra generada . “No tengo ningún conocimiento de construcción, pero con la experiencia he ido aprendiendo”, explica.

La Guardia Civil va a inspeccionar la cueva

Tanta ha sido la repercusión, que varios vecinos de su pueblo, La Romana (Alicante), se han quejado al ayuntamiento, pidiendo que Andrés pague impuestos por la “vivienda” que se ha construido. “Han llegada a decir, qué si ellos tienen que pagar por su casa, yo también tendría que hacerlo”. Incluso, ha recibido una llamada de la Guardia Civil informándole de que van inspeccionar la cueva . “Me han comentado que les preocupa que pueda venir alguien y caerse, pero esto es una propiedad privada y no puede entrar nadie sin nuestro permiso”, señala.

Pero, la gran duda a la que ha tenido que responder después de miles de preguntas, es, cómo evita que la cueva se inunde . “Me ha sorprendido mucho. La cueva está hecha un alto y el agua no se acumula y el acceso está cubierto con un techado. Además, el agua hace que se compacte aún más la tierra y la hace más segura. Cuando estás dentro, es tan profundo que ni te enteras de que ha llovido”, explica.

Después de miles de horas de trabajo dando forma a su sueño, Andrés por fin está disfrutando de su obra, aunque no descarta ampliarla. “Pienso que voy a seguir teniendo ganas de cavar y hacerla más grande. No me pongo límites”, asegura.