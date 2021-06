La joven que añora el menú de 3’5 euros de la Universidad de Granada: “Es una fantasía, se come como en casa”

Hace ya un año que Gudrun Palomino no almuerza en el comedor de la Universidad. Lo que para muchos sería una suerte, para esta joven gaditana es una lástima. Terminada ya la carrera de Traducción e Interpretación, en la Universidad de Granada (UGR), no ha olvidado uno de los mayores placeres durante su estancia en la ciudad de La Alhambra: el menú, por 3’5 euros , en los comedores universitarios. “Echo mucho de menos esas comidas. Es una fantasía”, cuenta a NIUS.

Una reflexión que ha compartido en Twitter, junto a fotos de los platos que todavía conserva en su teléfono móvil, y que en pocas horas se ha hecho viral. “No me lo esperaba para nada. Me ha escrito gente de toda España”, asegura. Su tweet ha servido para crear un debate sobre los distintos comedores del país. Universitarios de Madrid, Barcelona, Gerona, Murcia, Málaga o Sevilla, entre otros, opinan sobre la relación calidad-precio de estos espacios culinarios que forman parte de la vida estudiantil. “Yo en Girona por 3,50€ me tomo un café y un croissant”, apunta el usuario @xalocVtwin. “6 € menú completo (y no tan apetecible)”, responde una estudiante de la Universidad de Murcia.