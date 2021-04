Justin Bieber se refugia en Dios tras años de adicción a las drogas: "Me tomaban el pulso mientras dormía"

Según explica Justin Bieber, sus éxitos profesionales no impedían que continuase en una espiral de tristeza y depresión. Recordemos que su primer gran éxito mundial llegó cuando Bieber sólo tenía 15 años. Pero la estrella pronto empezó a tener problemas con la ley por culpa de su comportamiento errático y conflictivo.

Pero también tiene palabras para Hailey Baldwin, su mujer desde 2018. "Tengo una esposa a la que adoro, con la que me siento reconfortado. Me siento seguro. Siento que mi relación con Dios es maravillosa”, reconoce en un momento de su entrevista, pese a que su primer año de matrimonio no fue precisamente fácil.