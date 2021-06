Kate Middleton admite que no ha hablado con los Sussex una semana después de nacer Lilibet

"Le deseo todo lo mejor, no puedo esperar para conocerla porque aún no la hemos conocido, así que espero que sea pronto", ha dicho la mujer del príncipe Guillermo a los periodistas durante una visita a una escuela con la primera dama de los Estados Unidos, Jill Biden, durante la cumbre del G7. Cuando se le preguntó si había estado en contacto con Meghan Markle, la duquesa de Cambridge respondió "No, no lo hemos estado, no".