Buscando a Curro, el loro que canta "La cucaracha" y que ha desaparecido en un pueblo coruñés

Rosa no es la dueña del loro. Lo es su cuñada, aquejada de una grave enfermedad, y por eso ella ejerce de portavoz de la familia: ''Curro es la alegría de la huerta. Para mi cuñada es su compañía, su terapia, su niño mimado . Pido que aparezca, sobre todo, por ella''.

''La Cucaracha'' y ''Alabaré'' las canta perfectamente

No hay duda de que Curro es la alegría de la casa. Cumplirá dos años en el mes de mayo, tiene microchip y lleva su nombre grabado en la anilla. Además de eso, Rosa cuenta que no hay éxito de radiofórmula que se le resista: ''le gustan todas las canciones de la radio. La cucaracha y Alabaré, alabaré se le entienden perfectamente. El resto ya no tanto porque es un loro de ir mucho a su bola'' explica la mujer.