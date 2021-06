Lucas, el hijo "artista" de Toni Cantó y Carla Hidalgo

La encargada de desvelar el rostro de Lucas fue, precisamente, su madre, Carla Hidalgo, que en Instagram le dedicó un emotivo mensaje, el pasado 30 de abril: "Hoy cumples 18 años. Es el día de tu mayoría de edad y sólo puedo decir que no puedo estar más orgullosa de ti, y del hombre en el que, te has convertido. No hay un solo día que no me abraces, me digas que me quieres, me digas lo grande que soy y lo guapa también. Eres mi columna, mi consejero y mi paz cuando ha habido días malos. Estoy feliz de haberte parido, porque cuando una se compromete a ser madre también se debería comprometer ha criar seres buenos, nobles, generosos y leales. Te quiero infinito Lucas... infinito".