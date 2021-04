Madicke, el senegalés que llegó a España sin nada y ahora da empleo a sus vecinos: "Es mi forma de dar las gracias"

Madicke llegó a Isla Cristina (Huelva) hace seis años, siendo un adolescente. Su padre, casado con una española, ya estaba instalado en este pueblo marinero al que llegó con lo puesto, buscando una vida mejor. El joven venía para quedarse unos días, pero terminó encontrando aquí un hogar. “Desde el primer momento, todos me acogieron y me trataron con mucho cariño. Quedé encantado y les pedí poderme quedar para estudiar ”, explica Madicke a NIUS.

Y así lo hizo, hasta sacarse el Bachillerato. Poco después, empezó con pequeños trabajos de repartidor. Por la mañana, en la churrería; a mediodía en la pollería; y por la noche, en la hamburguesería. “Siempre me ha gustado este trabajo. Desde niño, mi sueño ha sido ser camionero y me he sacado hasta el carnet”, reconoce.