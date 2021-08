Madre e hijo logran el cinturón negro de taekwondo al mismo tiempo: ''Somos una piña para todo''

Sandra y Óscar, de 45 y 18 años, consiguen juntos el cinturón negro de taekwondo

''Como me golpees en la cabeza, no te hago la cena'', una de sus frases más divertidas compitiendo juntos

Estos gallegos han compartido con NIUS la emoción de su particular historia de superación personal

El hijo se inició en el taekwondo cuando tenía ocho años y hace otros tantos lo hizo su madre. Es el tiempo que llevan entrenando y compitiendo juntos. Sandra Cao y Óscar Ortigueira, de 45 y 18 años, son una madre y un hijo de la localidad coruñesa de Lousame. Con el reciente buen sabor de boca que nos dejan los deportistas de nuestro país tras Tokio 2021, tenemos claro que todo esfuerzo tiene su recompensa. Ellos acaban de conseguir el cinturón negro de taekwondo al mismo tiempo: ''Mi hijo lo es todo para mí y compartirlo juntos es lo más'', cuenta a NIUS una madre emocionada.

El palmarés del joven, que coincide en edad con Adriana Cerezo, no es precisamente pequeño: ''Fue campeón gallego, cadete , junior, medallista nacional, compitió en la selección gallega... ''. Y el de su madre sigue el mismo camino. Uno más tranquilo y otra más nerviosa, encuentran en las artes marciales una vía de escape. ''Somos polos opuestos, y la verdad que fue muy bonito'', cuenta el joven protagonista de esta historia. Él seguirá entrenando pero todavía no sabe si se preparará para los siguientes cinturones. Su madre, por su parte, tiene claro que continuará compaginando el entrenamiento con su trabajo en la conservera.

El incondicional apoyo de las madres

Ambos comparten club, el Maniotas de Noia (maniotas es el bonito término para referirse en gallego a las agujetas), y también entrenador. Chema Salanova, su 'míster', nos cuenta que no son sólo ''personas increíbles'', sino que sin el apoyo de padres y madres nada de esto sería posible: ''Soportan los viajes de los chavales, siempre están ayudando, organizando, buscando sponsors... montar una cafetería para conseguir dinero lo hacen en menos de nada''.

de esperarlos leyendo, pasamos a entrenar con nuestros hijos

A decir verdad, así empezó todo. La idea surgió del grupo de madres que se ''quedaban leyendo en el coche mientras los hijos entrenaban'', cuenta Sandra. Empezaron a conocerse más de tanto ir a los campeonatos y de ahí pasaron a tomar el café juntas: ''Y una empezó a decir que no le importaría aprender, y fue apuntándose otra, y otra...''. Los ánimos maternos iban en aumento, y Chema Salanova no tuvo que escucharlas muchas veces para proponerles el plan: '' Oye, no hay más que juntar un grupo, buscamos horario y el hueco en el gimnasio ya lo teneis'', explica el entrenador.

Sandra, la última en sumarse a la lista

Empezaron con una sesión semanal, los viernes. Pronto se ''engancharon'' y pidieron poder ir tres veces por semana. Sandra es la primera que obtiene el cinturón negro al mismo tiempo que su hijo, pero no la primera mamá en conseguirlo: ''Primero fue Patricia, luego fue Puri... y poco a poco el grupo fue alcanzando sus objetivos'', dice Chema.

A nivel deportivo, su entrenador implora que ojalá hubiese en el mundo muchas como ellas: ''La implicación, la intensidad, las ganas, la motivación que muestran... No hay que repetirles dos veces que estiren, ni que suban más la pierna, ni que se pongan a correr. Si no lo hacen, es porque ya lo intentaron mil veces. No hay reproche que hacerles'', reconoce orgulloso.

Un nexo maternofilial de acero

''A veces le tengo que reñir, a veces me dice que parezco una cría...'' Son los gajes del día a día de quien comparte techo, sangre y disciplina deportiva. ''Cuando entrenábamos para las competiciones él era uno de los más altos, y siempre me daba en la cabeza'', es algo que recuerda reiteradamente Sandra antes de reconocer entre risas su advertencia: ''Como me des en la cabeza, no te hago de cenar''.

''Siempre le pido a mi contrincante que no me golpee fuerte'', bromea Sandra

Sandra se queda, sobre todo, con el ''colegueo'' que se crea con quien peleas. ''Aunque suene curioso, a mi contrincante siempre le pido por favor antes de empezar que no me golpee muy fuerte'', cuenta. Aunque sea su hijo quien se encuentre enfrente. Su afición ha estrechado lazos entre ellos: ''Su padre siempre me dice que nosotros armamos nuestras danzas, cuchicheamos y cuando decidimos algo siempre es el último en enterarse'', bromea Sandra. Y eso que en su casa son tres los que conviven.