Meghan Markle, acusada de plagio en las redes por su libro de cuentos infantil

Algunos usuarios en Twitter han comprado su libro con 'The Boy On the Bench', de la escritora Corrine Averiss

Sin embargo, la propia autora ha desestimado las acusaciones de plagio

Todavía no ha salido a la venta y Meghan Markle ya tiene problemas con su libro infantil. La duquesa de Sussex tiene previsto publicar su primer historia para niños, titulada 'The Bench', el próximo 8 de junio. Sin embargo, algunas voces han destacado que el título y la portada del libro se parecen mucho a otro de la autora británica Corrinne Averiss.

El relato de Meghan está inspirado en la relación padre-hijo de su esposo, el príncipe Harry, y su primógenito, Archie, vista a través de los ojos de la propia duquesa. "'The Bench' comenzó como un poema que escribí para mi marido el día del padre, el mes después del nacimiento de Archie", ha explicado en un comunicado.

La actriz, está muy ilusionada con este nuevo proyecto, que edita Penguin Random House. "Mi esperanza es que 'The Bench' resuene con todas las familias, sin importar su aspecto, tanto como con la mía", ha comentado. Se trata del segundo proyecto literario de Meghan, que escribía en un blog de estilo de vida, llamado 'The Tig', que cerró tras anunciarse su noviazgo con Harry.

El banco, plagiado

Pero, sin ni siquiera haberse publicado, ya han salido rumores que apuntan a que el libro toma mucha (quizá demasiada) inspiración de otro cuento infantil, llamado 'The Boy on the Bench' ('El niño en el banco') de Corrinne Averiss. Además de tener un título similar, las portadas de ambos libros muestran un banco de un parque, aunque el de Meghan aparece solo y el de Corrinne con varias personas alrededor.

"Casi idéntico al libro de Corrinne Averiss 'The Boy On the Bench', incluso la portada", han comentado un usuario en Twitter. "¡Espero que el autor al que estafó la demande, el descaro de esta mujer!", dice otro de los tuits publicados.